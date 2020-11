Farnesina: Di Stefano partecipa a presentazione rapporto Oice 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi mesi difficili “abbiamo cercato di avere rapporti stretti con le principali associazioni di categoria, tra cui l’Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica (Oice), soprattutto in considerazione della crescente proiezione internazionale delle sue aziende consociate, che oggi segna oltre il 60 per cento”. Lo ha dichiarato il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, intervenendo oggi alla presentazione del rapporto 2020 di Oice, in base quanto riporta una nota della Farnesina. Secondo il rapporto, le imprese italiane delle costruzioni sono impegnate all’estero in 92 paesi nei cinque continenti nella realizzazione di più di 800 opere, per un controvalore complessivo di oltre 82 miliardi di euro, a cui si aggiungono 25,5 miliardi di concessioni attive. (segue) (Res)