Farnesina: Di Stefano partecipa a presentazione rapporto Oice 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Geograficamente è Asia l'area prioritaria per le attività in termini di valore della produzione (50,9 per cento), davanti all’Africa (23,1 per cento), con una netta crescita rispetto al 2018 dell’Asia centrale (da 5,5 per cento a 18,2 per cento). “Con le autorità dell’Asia centrale abbiamo sviluppato un dialogo importante, a partire da un periplo di visite che ho compiuto tra il 2018 e il 2019 in Kazakhstan, Kirghizistan, Turkmenistan, Tagikistan, Uzbekistan, e che è culminato nella Conferenza Italia-Asia Centrale tenutasi alla Farnesina nel dicembre 2019, che ha visto riuniti a Roma i ministri degli Esteri di quei cinque Paesi”, ha dichiarato Di Stefano. “Questi contatti hanno favorito l’accesso delle imprese italiane a questi Paesi. Credo che anche questo sia il ruolo della nostra politica estera e della nostra diplomazia, soprattutto perché, il nostro è un Paese che vive sempre di più di export (1/3 del nostro Pil) ed internazionalizzazione”, ha aggiunto il sottosegretario agli Affari esteri. Dal rapporto emerge che l’84 per cento delle società Oice ha accolto con favore il sostegno del sistema istituzionale ed economico italiano per l’attività all’estero (Maeci, ambasciate, consolati, Ice). “Sarà comunque necessario un costante e sempre più forte sostegno delle Istituzioni, a cominciare dalla Farnesina, per consentire alle imprese italiane di continuare a competere efficacemente sui mercati internazionali”, ha concluso il sottosegretario. (Res)