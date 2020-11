Colombia: Hrw, uccisione di 24 detenuti in tentata evasione è stata intenzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa Human Right Watch (Hrw) ha denunciato che la morte di 24 prigionieri occorsa lo scorso 21 marzo nel carcere La Modelo di Bogotà, in Colombia, è stata provocata intenzionalmente dalla polizia. È quanto emerge, afferma Hrw, da nuovo rapporto di esperti forensi internazionali commissionato dalla stessa organizzazione non governativa e basato su documenti ufficiali. "Questo nuovo rapporto si basa su documentazione ufficiale che dimostra l'uccisione intenzionale di detenuti, ma nonostante questo non ci sono segni di progresso nelle indagini della magistratura", ha detto il direttore di Hrw per le Americhe, José Miguel Vivanco. "Le autorità colombiane hanno l'obbligo di svolgere indagini rapide, imparziali e approfondite e di individuare il responsabile dell'uso eccessivo e ingiustificato della forza letale chiunque esso sia", ha aggiunto. (segue) (Mec)