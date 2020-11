Colombia: Hrw, uccisione di 24 detenuti in tentata evasione è stata intenzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto afferma la ong per i diritti umani, il Gruppo di esperti forensi indipendenti (Ifeg) e il Consiglio internazionale di riabilitazione per le vittime della tortura (Irct) hanno analizzato i 24 rapporti relativi alle autopsie effettuate dall'Istituto nazionale colombiano di medicina legale e scienza forense. Da questi documenti emergerebbe come conclusione che "la maggior parte delle ferite da arma da fuoco descritte sono coerenti con l'obiettivo di uccidere". Gli esperti hanno anche detto che "i rapporti autoptici non registrano d'altra parte alcun segno di ferite d'arma da fuoco effettuate con l'intenzione di ferire unicamente gli individui piuttosto che uccidere". Il 21 marzo, il ministro della Giustizia, Margarita Cabello, aveva affermato che i morti e i feriti si sono prodotti mentre le guardie carcerarie impedivano un "piano criminale per realizzare un'evasione". (segue) (Mec)