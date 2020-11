Colombia: Hrw, uccisione di 24 detenuti in tentata evasione è stata intenzionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hrw segnala inoltre il pericolo per le indagini derivato dal fatto che la stessa Margarita Cabello, su cui ricadrebbe eventualmente la responsabilità istituzionale e penale dei fatti occorsi, assumerà a partire da gennaio l'incarico di Ispettore generale di Giustizia, organo che svolge indagini disciplinari sui funzionari del governo. La nomina di Cabello, si legge nella nota di Hrw, "solleva serie preoccupazioni circa il suo conflitto di interessi nel garantire che l'indagine de La Modelo sia rapida, efficace e indipendente". Secondo la ong, sono quindi "necessarie delle salvaguardie per garantire che quando Cabello assumerà il suo nuovo ruolo di Ispettore generale, l'indagine sulle morti a La Modelo sia indipendente, approfondita e in grado di identificare se i responsabili delle morti hanno commesso dei crimini". (Mec)