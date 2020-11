Ucraina: Zelensky presenta programma sostegno ad attività chiuse per serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ucraina adotterà una serie di misure per sostenere le aziende colpite dalla serrata anti-Covid. In base alle proposte del presidente Volodymyr Zelensky, che verranno presentate in parlamento, il programma verrà rivolto in particolare ad assicurare una copertura dei mancati introiti a tutte le attività e agli imprenditori che verranno colpiti dalla serrata del fine settimana. Il programma sarà una tantum e riguarderà tutte le attività in settori che saranno chiusi a causa delle misure restrittive introdotte in queste settimane dal governo ucraino, come riferisce l'agenzia di stampa "Unian". (Rum)