Violenza donne: Bombardieri, lottare per sistema di pari opportunità e trattamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, ricorda che "91 donne hanno perso la vita per mano di un uomo, nel 2020. E contiamo i femminicidi, ma dobbiamo ricordarci sempre - continua il leader sindacale in una nota - che gli episodi di violenza contro le donne sono esponenzialmente maggiori, perché le forme di violenza sono molte e, molto spesso, difficili da tracciare, da individuare, persino da rivelare". Bombardieri aggiunge: "La violenza è il frutto di un albero malato che ha le sue radici nella disuguaglianza: la cultura del possesso, l'oggettificazione delle donne ma anche il loro frequente svilimento nel mondo del lavoro, con un'occupazione precaria, di bassa qualità, sistematicamente retribuita in maniera inferiore rispetto ai colleghi uomini. Sono tutti ingredienti tossici di una concezione della donna come essere inferiore, subalterno, di relazioni malate, contro cui tutti noi, come collettività, come organizzazioni e anche come singoli, possiamo ben più di qualcosa". Secondo il leader della Uil, "lottare ogni giorno per realizzare un reale sistema di pari opportunità e di pari trattamento è, allora, non solo una questione di equità e giustizia sociale, ma anche uno strumento di deterrenza nei confronti di ogni forma di sopraffazione. Oggi, come ogni giorno, su questo fronte la Uil è in prima linea". (Com)