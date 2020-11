Tlc: Anzaldi (Iv), grazie a Open Fiber enormi passi avanti su digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie a Open Fiber, "al lungimirante progetto lanciato dal Governo Renzi e portato avanti con grande successo in questi anni dall'Enel di Starace, l'Italia ha fatto passi avanti enormi sulla digitalizzazione e oggi si può davvero parlare di rete unica indipendente e terza". Lo scrive scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi. "Se non ci fosse stata Open Fiber – prosegue Anzaldi – come ha giustamente ricordato l'ad di Enel, saremmo ancora in fondo alla classifica europea per digitalizzazione e fibra. Ora occorre andare avanti e vigilare affinché i progetti di rete unica a controllo di Cdp non nascondano indebiti regali o salvataggi per la società privata Tim, principale responsabile dei ritardi accumulati negli anni passati dal nostro Paese. Se si vuol parlare di rete unica, questa non può in alcun modo essere controllata, direttamente o indirettamente, da Tim". (Rin)