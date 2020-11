Sud: Conte, d'accordo con Svimez, crisi non ha colpito tutti allo stesso modo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Concordo con quanto detto nel Rapporto", la crisi "non ha colpito tutti allo stesso modo, sta generando e accrescendo alcune diseguaglianze". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione della presentazione del rapporto Svimez 2020 sull’economia e la società del Mezzogiorno "L’Italia diseguale di fronte all’emergenza pandemica: il contributo del Sud alla ricostruzione". "La crisi economica si traduce in vera emergenza sociale dove il lavoro è più frammentato", ha aggiunto. (Rin)