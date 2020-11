Calabria: Spirlì, amministratori non facciano confusione e rispettino ordinanze regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei ricordare a tutti, amministratori locali compresi, che lo strumento dell’ordinanza regionale è di competenza unica del presidente della Regione. Anticipare provvedimenti o creare aspettative che non hanno corrispondenza con atti ufficiali, in un momento di grave emergenza come questo, arreca danno e crea una inutile confusione che non serve a nessuno. Io rispetto le istituzioni e, allo stesso tempo, chiedo che siano rispettate". Lo ha affermato in una nota il presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì: "Quanto al centro Covid da allestire a Catanzaro, i lavori di adeguamento e ripristino di “Villa bianca” sono seguiti quotidianamente da me attraverso la Protezione civile regionale. Il sito sarà dunque attivato al più presto". (Ren)