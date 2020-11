© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden ha invitato a mettere da parte "la partigianeria e la retorica" e a lavorare insieme per gli Stati Uniti. "Il tempo delle elezioni è finito. È ora di mettere da parte la partigianeria e la retorica usate per demonizzarsi a vicenda. Dobbiamo unirci", ha scritto Biden su Twitter, in un chiaro messaggio al suo sfidante, il presidente uscente Donald Trump. (Nys)