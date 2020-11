Iran: Khamenei respinge prospettiva di nuovi negoziati con Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha respinto la prospettiva di nuovi negoziati con i Paesi occidentali, nonostante in queste settimane il governo di Teheran abbia manifestato ottimismo sul ritorno di compagnie straniere nel Paese alla luce di un cambio di amministrazione negli Stati Uniti. Nelle osservazioni riportate dalla televisione di stato iraniana, Khamenei ha espresso scetticismo sull'intero progetto di negoziazione con l'Occidente. "Una volta abbiamo provato a far revocare le sanzioni e negoziato per diversi anni, ma questo non ci ha portato da nessuna parte", ha dichiarato la guida suprema dell’Iran, il quale ha accusato i Paesi occidentali di interferire nella regione. Le sanzioni statunitensi ripristinate nel maggio 2018 con l’uscita di Washington dall’accordo sul nucleare iraniano hanno colpito duramente l'economia iraniana, minando la strategia del presidente Hassan Rohani il cui governo è stato protagonista dell’accordo sul nucleare firmato nel luglio 2015. Durante la sua campagna elettorale, Joe Biden, ha dichiarato più volte di voler riportare gli Stati Uniti all’interno dell’accordo sul nucleare, posizione apprezzata da Teheran. Oggi il portavoce del governo iraniano, Ali Rabiei ha dichiarato che le compagnie straniere si stanno già preparando a tornare nel Paese. "Recentemente, sono aumentati i contatti sull'apertura di uffici e sulla presenza di società straniere in Iran", ha detto Rabiei in una conferenza stampa trasmessa in diretta su un sito web del governo. "Certamente, con la revoca delle sanzioni oppressive e l'assenza di Trump, la presenza di società straniere e la volontà di investire in Iran aumenteranno", ha dichiarato Rabiei.(Res)