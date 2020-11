Romania: Commissione Ue, ok a progetto da 370 milioni di euro per acque reflue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un investimento di quasi 370 milioni di euro dal Fondo di coesione per aumentare l'approvvigionamento di acqua potabile, nonché la raccolta e il trattamento delle acque reflue in Romania. Il progetto migliorerà ed amplierà l'approvvigionamento idrico e le infrastrutture igienico-sanitarie in sei contee romene: Constanta, Calarasi, Dambovita, Ialomita e parti di Ilfov e Brasov. Il progetto ridurrà gli inquinanti presenti nell'acqua potabile e i conseguenti rischi per la salute, stimolerà la biodiversità e lo sviluppo di attività industriali, commerciali e ricreative. Il progetto dovrebbe creare 156 posti di lavoro permanenti ed essere operativo da luglio 2023. (Beb)