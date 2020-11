Energia: Patuanelli, oggi al via consultazione su Linee guida Strategia nazionale idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ha preso il via la consultazione pubblica sulle Linee guida per la Strategia nazionale sull’idrogeno, che terminerà il 21 dicembre 2020. Lo ricorda su Facebook il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. "L’Italia - aggiunge - è tra i primi Paesi che hanno creduto nell’idrogeno come vettore di energia pulita, in grado di accelerare il processo di decarbonizzazione verso un modello di sviluppo ecosostenibile. Questo ha permesso ai ricercatori e alle aziende italiane di acquisire un vantaggio, in termini di capacità e conoscenze, che oggi consente al nostro Paese di avere un ruolo centrale nella definizione dei piani europei di investimento previsti per lo sviluppo e l’implementazione di produzione e utilizzo dell’idrogeno". (segue) (Rin)