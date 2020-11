Energia: Patuanelli, oggi al via consultazione su Linee guida Strategia nazionale idrogeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Linee guida sono state elaborate dal ministero dello Sviluppo economico, e hanno l’obiettivo di individuare i settori in cui l’idrogeno può diventare competitivo e le aree d’intervento che meglio si adattano all’utilizzo di questo vettore di energia. L’Italia si candida a diventare l’hub del Mediterraneo per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno verde. E per farlo c’è bisogno anche della collaborazione di esperti e stakeholders che ora potranno intervenire offendo ulteriori elementi", conclude Patuanelli. (Rin)