Cultura: Musei in comune, appuntamenti online fino al 30 novembre

- Continua sulla piattaforma Google suite l’iniziativa Amici on line, dedicata ai possessori della Mic card e non solo, con approfondimenti dei curatori della Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali sui temi e le opere delle mostre e delle collezioni dei musei civici di Roma. "Due gli appuntamenti di mercoledì 25 novembre - si legge in una nota - entrambi alle 16.00: il primo è un tour a sorpresa al Museo di Roma in Trastevere, con le curatrici Roberta Perfetti e Silvia Telmon, attraverso le opere e gli oggetti delle collezioni del museo, dagli acquerelli di Ettore Roesler Franz al mondo di Trilussa. L’altro, Sguardi dai Mercati, approfitta delle grandi aperture e dei punti panoramici dei Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali per mostrare la vista eterna e mutevole che si gode dal monumento, ripercorrendone la storia attraverso l’esperienza visiva. A cura di Lucia Cianciulli". (segue) (Com)