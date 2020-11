Cultura: Musei in comune, appuntamenti online fino al 30 novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Musei capitolini, giovedì 26 novembre alle 17.00, propongono Il fascino della divisa. L’immagine militare dei Romani, un incontro dedicato alle numerose sculture dei Musei Capitolini che raccontano il rapporto dei Romani con l’affascinante mondo militare. A cura di Alessandra Avagliano. Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando lo 060608. Si accede alla piattaforma con il link che sarà inviato tramite e-mail. Numero partecipanti: 50. Mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2020, sarà pubblicato sui socia il video realizzato da Giorgio Trevese che racconta la genesi e i significati profondi della mostra Cruor di Renata Rampazzi, a cura di Claudio Strinati, in corso dallo scorso 17 settembre al Museo Carlo Bilotti. L’artista si batte sin dagli anni Settanta per la parità delle donne e la loro emancipazione, traducendo nei suoi quadri la forza della denuncia contro la discriminazione di genere. (segue) (Com)