Cultura: Musei in comune, appuntamenti online fino al 30 novembre (3)

- In uno dei parchi storici più famosi e amati di Roma è sempre possibile visitare Back to nature. Arte Contemporanea a Villa Borghese, un percorso con installazioni d’arte contemporanea di artisti di fama internazionale. L’inedito progetto espositivo riflette sul futuro e sulla necessità di costruire un nuovo rapporto con la natura, in questo complicato periodo di cambiamenti climatici e di pandemia. Sulla porzione di Mura Aureliane in via di Porta Labicana, la mostra Insieme espone all’aperto le opere di 19 artisti, componendo un unico grande mosaico che esprime la vitalità del fermento culturale cittadino. (segue) (Com)