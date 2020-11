Cultura: Musei in comune, appuntamenti online fino al 30 novembre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sempre disponibili anche i tour virtuali nei musei di Roma Capitale per scoprire da vicino le collezioni dei Musei capitolini, dei Mercati di Traiano – Museo dei Fori imperiali, del Museo dell’Ara Pacis, del museo napoleonic, del Casino Nobile dei Musei di Villa Torlonia. Il Sistema musei civici di Roma Capitale è presente sulla piattaforma online sviluppata dal Google cultural institute: il pubblico può apprezzare le circa 800 immagini in alta risoluzione delle opere più significative dei Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo della Civiltà Romana, Museo delle Mura, del Museo di Roma, Museo Napoleonico, Casa Museo Alberto Moravia, Galleria d’Arte Moderna, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo di Roma in Trastevere e dei Musei di Villa Torlonia. (segue) (Com)