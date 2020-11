Cultura: Musei in comune, appuntamenti online fino al 30 novembre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, sono disponibili le proposte in modalità virtuale sulla piattaforma Google suite di Pad - Patrimonio a distanza, progetto didattico della Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali per una lettura multidisciplinare del patrimonio dei beni culturali di Roma Capitale, con visite e laboratori didattici gratuiti per le scuole di ogni ordine e grado. Un modo per “fare scuola” insieme, per continuare ad accorciare le distanze anche quando la “vicinanza” non è immediatamente praticabile. Info dettagliate sulle singole attività allo 060608 e su scuole.museiincomuneroma.it, www.museiincomuneroma.it e www.sovraintendenzaroma (Com)