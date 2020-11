Ue: Commissione, 188 milioni di euro da Fesr per Veneto, Sardegna, Friuli, Treno, Val d'Aosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato la modifica di cinque programmi operativi della politica di coesione dell'Unione europea in Italia. Oltre 188 milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) saranno reindirizzati per sostenere le regioni Valle d'Aosta, Veneto, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Trento nella lotta agli effetti della pandemia di coronavirus. Le modifiche al programma in Valle d'Aosta (7,5 milioni di euro), Veneto (52 milioni di euro), Sardegna (98,8 milioni di euro) e Trento (26,5 milioni di euro) prevedono una richiesta di aumento temporaneo del tasso di cofinanziamento al 100 per cento, aiutando così le regioni a superare la scarsità di liquidità nell'attuazione dei loro programmi. (segue) (Beb)