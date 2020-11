Ue: Commissione, 188 milioni di euro da Fesr per Veneto, Sardegna, Friuli, Treno, Val d'Aosta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni nell'ambito di questi quattro emendamenti mirano ad affrontare gli effetti negativi della pandemia, sostenendo in particolare le Pmi, in alcuni casi attraverso strumenti finanziari e sovvenzioni, e acquistando attrezzature sanitarie. Il Friuli Venezia Giulia (3,5 milioni di euro) aumenterà la capacità di risposta dei servizi sanitari regionali. La modifica di questi cinque programmi è possibile per l'eccezionale flessibilità offerta dalla Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) e dal Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII +), che consente agli Stati membri di utilizzare i finanziamenti della politica di coesione per sostenere i settori più esposti alla pandemia. (Beb)