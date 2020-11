Violenza donne: Regione Lombardia, nel 2020 presi in carico 1.913 casi, attività non si è fermata per il lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 febbraio scorso, Regione Lombardia ha adottato il "Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023", ossia un pacchetto di azioni concrete e sperimentali per contrastare un fenomeno ancora purtroppo in crescita. Tra le novità più rilevanti, la presa in carico degli orfani delle vittime di femminicidio e dei minori vittime di violenza assistita, oltre a un programma di interventi per il sostegno abitativo, l'inserimento abitativo e l'accompagnamento alla fuoriuscita dalla violenza. "Regione Lombardia, intercettando le criticità derivanti dal lockdown, inoltre - ha spiegato l'assessore alla Famiglia e Pari Opportunità Silvia Piani - non si è fermata. I centri antiviolenza hanno continuato a garantire reperibilità telefonica e attività di contrasto anche nei mesi più duri". "La pandemia e il maggior isolamento domiciliare hanno infatti aumentato le richieste di aiuto da parte delle vittime di violenza. L'emergenza epidemiologica e la conseguente convivenza forzata indotta da limitazioni di carattere logistico - ha aggiunto - hanno fortemente inciso sull'evoluzione del fenomeno, generando maggiori difficoltà ad accedere ai servizi di assistenza e accoglienza". (segue) (Com)