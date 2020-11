Violenza donne: Regione Lombardia, nel 2020 presi in carico 1.913 casi, attività non si è fermata per il lockdown (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, al 15 ottobre, secondo i dati registrati in O.r.a. (Osservatorio Regionale Antiviolenza), complessivamente le donne prese in carico dai Centri Antiviolenza delle reti territoriali sono state 6.527, di cui 1913 hanno avviato il percorso nel 2020. Le chiamate effettuate al 1522 sono raddoppiate rispetto all'anno scorso (+118,8 per cento), 2055 in totale, ossia il 13,4 per cento delle chiamate a livello nazionale. In riferimento alla delicata contingenza epidemiologica sono state perciò destinati 200.000 euro per il riconoscimento delle spese sostenute dalle reti antiviolenza nel periodo di emergenza Covid-19 sia nell'ambito degli interventi di prevenzione, che di contrasto alla violenza. Oggi, durante la seduta settimanale del Consiglio regionale, come è ormai tradizione, gli assessori e i consiglieri regionali hanno indossato la maglietta che propone la nuova immagine che Regione utilizzerà per contrassegnare le iniziative e sensibilizzare tutti sul messaggio antiviolenza. Inoltre, a partire da questa sera sul Palazzo Pirelli comparirà la scritta "Non sei da sola" e Palazzo Lombardia sarà illuminato di blu. (Com)