Libia: ambasciata Usa sostiene Noc dopo tentato assalto a sede Tripoli

- L'ambasciata degli Stati Uniti in Libia ha diffuso una nota di sostegno alla National Oil Corporation (Noc) dopo il tentato assalto alla sede dell'azienda a Tripoli da parte di una milizia locale. Per l'ambasciata Usa, la Noc ha legittimità ad operare nel settore petrolifero "per conto dei libici". "Lodiamo anche il rapido dispiegamento delle forze di sicurezza libiche in risposta all'incursione armata che ha colpito il quartier generale della compagnia il 23 novembre. Sottolineiamo che i tentativi di gruppi armati, fazioni politiche o altre istituzioni di fare pressione sui dipendenti della National Oil Corporation o di impedire la gestione trasparente del settore energetico contraddicono completamente le aspirazioni dei libici per un futuro più luminoso e prospero", conclude la nota. (Lit)