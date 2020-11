Ue: Bernini (Fi), da scontro maggioranza su Mes doppio danno a Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, in una nota afferma: "lo scontro irrimediabile nella maggioranza sul Mes è un danno per la nostra sanità, che non può beneficiare dei 37 miliardi stanziati, ma anche un errore che indebolisce la posizione dell’Italia in Europa. L’avversione ideologica dei due governi Conte al Fondo sta infatti bloccando una riforma fondamentale anche per il settore creditizio, visto che prevede una rete di protezione per depositanti e azionisti in caso di crisi sistemica. Ritardare la riforma, che non prevede alcuna sorveglianza macroeconomica, non rende dunque un buon servizio né all’Italia né all’Ue, ed è il colmo per una maggioranza che si vanta di essere nata nel segno dell’ortodossia europea".(com)