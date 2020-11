Nord Macedonia: avviato dibattito su legge di bilancio 2021 presso commissione Finanze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa economica dalle conseguenze della pandemia, ha proseguito il ministro, sarà attuata attraverso misure per la tutela della salute dei cittadini e la protezione sociale delle categorie più vulnerabili, nonché il sostegno all'economia, al settore privato e alla tutela dei posti di lavoro. Le misure e le politiche per una crescita economica accelerata, inclusiva e sostenibile, ha aggiunto Besimi, andrà nella direzione del buon governo, dello Stato di diritto, della lotta alla corruzione e del rafforzamento delle capacità delle istituzioni. Verrà garantita anche la sostenibilità fiscale, la stabilità macroeconomica e finanziaria e allo stesso tempo, ha detto ancora il ministro, saranno compiuti degli sforzi per rafforzare la competitività del settore privato, rafforzare i legami commerciali e integrarsi nelle catene globali. (segue) (Seb)