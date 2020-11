Nord Macedonia: avviato dibattito su legge di bilancio 2021 presso commissione Finanze (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Agiremo per migliorare l'ambiente imprenditoriale e combattere l'economia sommersa, per migliorare l'accesso ai finanziamenti e l'adattamento delle tecnologie", ha affermato Besimi. Il ministro ha sottolineato che sarà attuato un graduale risanamento fiscale, che ridurrà il deficit di bilancio di 3,6 punti percentuali in una prima fase. Le entrate totali del bilancio della Macedonia del Nord per il 2021 sono previste a livello di 212,6 miliardi di denari (circa 3,15 miliardi di euro) mentre le spese sono pianificate a livello di 247,5 miliardi di denari (circa 4,02 miliardi di euro). Le entrate e le uscite pianificate determinano un disavanzo di bilancio pari al 4,9 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). (Seb)