Violenza donne: Conte, femminicidio è sub-cultura, è pseudo-cultura di relazione

- Il femminicidio, la violenza di genere sono fenomeni che purtroppo hanno radici culturali profonde, che si innestano ad ogni livello nella dinamica di genere, nel contesto familiare, ma anche in quelli lavorativi. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento al convegno “Dalla parte delle donne. Il ruolo fondamentale dei centri antiviolenza”, presso la sala Zuccari di palazzo Giustiniani, organizzato dalla commissione Femminicidio in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. “La violenza di genere la possiamo definire una sub-cultura, una pseudo-cultura di relazione che genera ferite profonde nel tessuto sociale”, ha proseguito il premier, secondo cui “la politica deve sapere indirizzare la comunità nazionale con la massima fermezza". (Rin)