Speciale scuola: Lombardi (M5s Lazio), riapertura deve avere priorità su tutto

- Tornare tra i banchi di scuola deve essere la vera priorità. "In queste ore è tornato il dibattito sull'opportunità di allentare le norme di sicurezza anti Covid legate alla chiusura di servizi e attività: dalle attività commerciali, per favorire lo shopping pre natalizio, agli impianti sciistici, per concedere qualche briciola al turismo stagionale. Nell'ambito di questo dibattito, trovo assurdo che si parli di far riaprire i negozi e di dare via libera agli sciatori ma si metta ancora in dubbio l'opportunità di far riaprire le scuole, attraverso le quali viene garantito il diritto costituzionale all'Istruzione dei nostri figli". Lo scrive su Facebook Roberta Lombardi, capogruppo del M5s al Consiglio regionale del Lazio. "La riapertura delle scuole deve avere la priorità su tutto. Soprattutto quando a promuoverla sono, nell'ordine, solo negli ultimi giorni: l'Organizzazione della Sanità, che, in occasione del World Children's Day di venerdì scorso ha detto: 'le scuole devono restare aperte. I bambini e gli adolescenti non sono considerati fonti principali di trasmissione del coronavirus' ". (Com)