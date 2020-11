Speciale scuola: De Luca, screening ok mercoledì riaprono scuole per fascia 0-6 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'unità di crisi si è riunita per esaminare i risultati dello screening a campione, su base volontaria, relativo alla popolazione scolastica". L'annuncio in una nota pubblicata sui social dal governatore della Campania Vincenzo De Luca: "Sulla base della percentuale dei positivi riscontrati e della curva dei contagi rilevata nella scorsa settimana a livello regionale con riferimento alle fasce d’età interessate (0-6 anni), è stato deciso che a partire da mercoledì è consentito il ritorno a scuola in presenza per i servizi educativi e la scuola dell'infanzia, nonché per la prima classe della scuola primaria, fatta salva l'adozione di misure restrittive da parte dei Comuni in relazione all’andamento epidemiologico nel singolo contesto territoriale". Quindi i dati: "Alle ore 16 di sono stati effettuati 10.590 test antigenici nell'ambito dello screening volontario. I test risultati positivi e per i quali viene effettuato l'esame del tampone molecolare, sono 35 (per una percentuale dello 0,33 percento). La relativa ordinanza sarà pubblicata a breve". (Ren)