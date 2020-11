Libia: previsti 120 deputati ai colloqui di Tangeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 120 i deputati libici, sia del parlamento di Tobruk che di quello di Tripoli, che sono attesi questo pomeriggio ai colloqui che si svolgeranno a Tangeri, nel nord del Marocco. Secondo quanto riporta l'emittente televisiva "Al Arabiya", i lavori ufficiali inizieranno alle 16 ora di Greenwich (le 17 in Italia), alla presenza del ministro degli Esteri marocchino, Nasser Bourita. I lavori sono preceduti da una sessione preliminare a porte chiuse. Sono già più di 100 i deputati presenti in Marocco ma altri dovrebbero arrivare in queste ore a Tangeri. L'obiettivo è quello di discutere l'unificazione tra Tobruk e Tripoli (dove ha sede un parlamento "ribelle" con circa 40 deputati), riattivare il ruolo e i compiti dell'istituzione legislativa in preparazione alla fase successiva e spingere per il processo di risoluzione politica. I lavori andranno avanti per un periodo di due giorni, con la possibilità di una proroga per un giorno o due aggiuntivi. Saleh Afhaima, membro del parlamento e uno dei partecipanti a questo incontro, ha confermato che 103 deputati sono arrivati ​​a Tangeri per partecipare alla sessione di negoziazione, aspettandosi che altri ne arrivino oggi, riferendo circa l'ottimismo che prevale negli incontri tra i rappresentanti libici. Afhaima ha aggiunto che le condizioni sono ora più appropriate per la riunificazione del Parlamento, soprattutto dopo le intese sulla sicurezza raggiunte dal Comitato militare (5+5), che consentono ai membri del Parlamento di incontrarsi ovunque all'interno della Libia dopo che le preoccupazioni per la sicurezza sono scomparse. (Lit)