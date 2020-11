Roma: in stato confusionale arriva in città da Bari, ritrovato mentre vagava a piedi sul Gra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha viaggiato da Corato, in provincia di Bari, a Roma, a bordo della sua Alfa Romeo 166. Raggiunta via della Piramide Cestia ha abbandonato l'auto e ha iniziato a vagare in stato confusionale, per le via della città fino a raggiungere il Grande raccordo anulare. L'uomo, un 78enne, di cui i parenti avevano denunciato la scomparsa, è stato soccorso mentre percorreva a piedi il Gra da una pattuglia della sottosezione della polizia stradale di Albano. E' stato quindi accompagnato negli uffici della polizia in attesa dell'arrivo dei familiari. (Rer)