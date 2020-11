Russia: garante infanzia San Pietroburgo, difficili negoziati con rapitore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è al momento possibile entrare in contatto con l'uomo che a San Pietroburgo ha preso in ostaggio cinque bambini, barricandosi in casa. Lo ha dichiarato il difensore civico per l'infanzia della città russa. Tuttavia funzionari delle forze dell'ordine assicurano che gli ostaggi, di età compresa tra i 3 ed i 15 anni, non sarebbero feriti. L'uomo barricato nell'appartamento è armato di un'ascia e minaccia di uccidere i bambini. L'evento sembra stato innescato da una lite familiare, secondo i media locali. Una fonte dei servizi di emergenza russi ha riferito in precedenza che il residente di San Pietroburgo è registrato in un dispensario neuropsichiatrico.(Rum)