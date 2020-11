Ue: Euler Hermes, nella zona euro nel 2021 un'azienda su quattro rischia problemi di liquidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 nella zona euro un'azienda su quattro potrebbe riscontrare problemi di liquidità. È quanto emerge da uno studio condotto dalla compagnia assicurativa francese Euler Hermes, del gruppo Allianz, Dinnanzi alle perdite registrate a causa del coronavirus gli aiuti statali devono essere prolungati oltre il primo semestre del 2021 e le società devono prestare di nuovo, per ché in caso contrario "la mancanza di liquidità potrebbe rapidamente farsi sentire", affeema il gruppo in un comunicato. "Stimiamo quindi che nella zona euro, in Francia e in Germania un'azienda su quattro potrebbe essere in situazione di crisi di liquidità il prossimo anno, e cioè in mancanza di liquidità per garantire il buon funzionamento dell'attività", ha detto Ana Boata, direttrice delle ricerche macroeconomiche per Euler Hermes. (Frp)