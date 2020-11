© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha convocato per domani pomeriggio in videoconferenza i sindaci delle Città metropolitane per discutere sul ritorno degli alunni a scuola. L'incontro - a quanto si apprende - servirà per 'fare squadra' sul rientro in aula degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e su come mantenere in presenza quelle del primo ciclo. (Rin)