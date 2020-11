Lombardia: Consiglio regionale approva risoluzione 40 su Recovery Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata con 72 voti favorevoli dal Consiglio regionale lombardo la risoluzione 40 che aveva come oggetto "Recovery Fund: proposte per la definizione del piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr". Il relatore della risoluzione, Marco Alparone, ha dichiarato in aula: "Il mio ringraziamento speciale oggi va ai consiglieri di quest'aula che hanno dimostrato di essere una filiera comunicante. Quello che abbiamo provato a scrivere ha infatti una forza se è collettivo, ha un valore per la giunta da portare al confronto Stato-Regioni se è la parola di tutti. In questo, penso che oggi stiamo dando una bella dimostrazione su un documento che si prestava a una forte divisione, invece dico grazie a tutti i consiglieri, perché avete colto la volontà che c'era, nata in prima commissione, di essere partecipi di questo progetto come senso di responsabilità, che in un momento come questo deve essere l'elemento che ci accomuna nelle nostre scelte". (Rem)