Ristori: M5s, ulteriori due miliardi in decreto ter per sostenere attività zone rosse

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive alla Camera osservano: "Il decreto Ristori ter, appena pubblicato in Gazzetta ufficiale, ci consentirà di raggiungere con interventi specifici tutte le attività costrette allo stop o a un calo del fatturato a causa dell'emergenza sanitaria. In tutto - continuano i parlamentari in una nota - vengono riservate a questi ristori due miliardi di euro". Gli esponenti del M5s aggiungono: "In questo modo riusciamo ad assicurare i contributi a fondo perduto alle attività delle nuove zone rosse, compresi i negozi di calzature e accessori che avranno diritto all'aliquota di indennizzo al 200 per cento. Le modalità di concessione del contributo rimangono le stesse dei precedenti decreti, e cioè attraverso bonifici diretti da parte dell'Agenzia delle entrate". I deputati pentastellati concludono: "Per gli esercizi commerciali c'è anche la possibilità di accedere a un credito di imposta per gli affitti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre". (Com)