Giustizia: procuratore militare De Paolis, memoria storica crimini nazisti contribuisce a sviluppo dottrina

- Ad otto anni dagli ultimi processi celebrati dal Procuratore Marco De Paolis sui crimini nazisti - nonostante l'attualità mediatica sia venuta meno - il dibattito sui risultati del processo Norimberga contribuisce non solo al mantenimento della memoria storica ma anche alla formazione delle idee di coloro che concorrono a formare la politica interna ed internazionale. Ne ha parlato ad "Agenzia Nova" il Procuratore militare Marco De Paolis, in conclusione della visita a Mosca, dove ha preso parte ai lavori del Forum "La Lezione di Norimberga", tenutosi il 20 e 21 novembre. Il magistrato militare italiano è la personalità che in Italia maggiormente si è occupata di crimini nazisti nel Paese (oltre a quelli commessi da cittadini italiani all'estero prima dell'8 settembre 1943). Il magistrato militare italiano ha svolto oltre 500 indagini sui crimini nazifascisti in Italia, istruito e portato a dibattimento 18 processi: Marzabotto-Monte Sole con più di 800 vittime; Sant'Anna di Stazzema dove sono morti 470 civili; San Terenzo e Vinca con oltre 350 persone trucidate; Civitella in Val di Chiana; Arezzo; Vallucciole; Stia e Monchio, nell'Appennino tosco-emiliano; Padule di Fucecchio con più di 180 civili assassinati; e anche la strage di Cefalonia. (segue) (Rum)