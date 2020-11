Giustizia: procuratore militare De Paolis, memoria storica crimini nazisti contribuisce a sviluppo dottrina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuazione di principi giuridici universali non può che scontrarsi con la riluttanza degli Stati, soprattutto quelli politicamente e militarmente più rilevanti a sottoporsi a vincoli di natura giuridica, o ad organismi internazionali, per il cui funzionamento serve appunto una diffusa volontà politica. "Abbiamo in Occidente un'impostazione più universalistica, più di ampio respiro. Che però ha difficoltà ad essere messa in pratica. Il lavoro che è stato fatto a Norimberga è straordinario da un punto di vista teorico. In seguito non abbiamo avuto più guerre mondiali, ma tanti micro-conflitti, conflitti armati asimmetrici e violazioni dei diritti umani. In un contesto di difficoltà a mettere in pratica, a sviluppare, i principi di Norimberga. L'Italia, per esempio, non ha ancora ratificato il trattato di Kampala del 2010, incentrato sul crimine di aggressione. Tutte le grandi potenze – Stati Uniti, India, Cina, Russia –, non hanno aderito alla Corte penale internazionale (Cpi): questo fatto è indice di quale sia in realtà della volontà di impegnarsi sul piano del crimine di guerra", ha dichiarato il procuratore. (segue) (Rum)