Giustizia: procuratore militare De Paolis, memoria storica crimini nazisti contribuisce a sviluppo dottrina (4)

- "Gli Stati militarmente e politicamente più importanti non hanno ratificato il trattato. Ovviamente, se dovesse passare troppo tempo senza che la Cpi diventi realmente operativa bisognerà trovare delle forme alternative. È un cammino complesso, del momento che per gli Stati è difficile rinunciare alla sovranità per assoggettarsi ad un organismo internazionale. Tuttavia, in ogni caso dibattere di questi aspetti produce degli effetti nelle persone che studiano, che formano le proprie coscienze e convinzioni, diventando attori della politica interna ed internazionale. Il dibattito e la dialettica sono essenziali. Anche se non siamo in presenza di un organismo internazionale la diffusione delle idee è molto importante", ha aggiunto De Paolis. (segue) (Rum)