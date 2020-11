Giustizia: procuratore militare De Paolis, memoria storica crimini nazisti contribuisce a sviluppo dottrina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso modo anche la definizione di nuove categorie di crimini internazionali è nella sostanza un processo politico e per questo non può prescindere da un ampio ed approfondito dibattito pubblico, che contribuisca a formare idee e convinzioni. "Tutte queste attività sono talmente connesse con la politica, che è impossibile operare finché non si giunge ad un 'punto di non ritorno'", ha osservato il giurista, ricordando come la formazione di categorie giuridiche che qualificano i crimini di stato contro la pace e di genocidio sia storicamente avvenuta solo con la formazione di una collettività internazionale fortemente interessata. "Credo che sia ineliminabile nel nostro mondo il fatto che la giustizia internazionale rappresenti prerogativa quasi esclusiva dei vincitori. Il fatto poi che queste massicce violazioni avvengano nonostante l'esistenza delle relative categorie giuridiche è certamente sconfortante. Ma, ripeto, è importante il dibattito per la formazione di coscienze ed idee", ha concluso De Paolis. (Rum)