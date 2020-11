Speciale scuola: Azzolina, a dicembre no strade affollate il pomeriggio e scuole superiori chiuse la mattina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina ha affermato che "non possiamo immaginare a dicembre di avere strade affollate il pomeriggio e scuole superiori chiuse la mattina. Facciamo in modo che dicembre non sia un nuovo agosto". Nel corso della registrazione di "Settestorie", in onda questa sera su Rai1, la responsabile dell'Istruzione ha quindi aggiunto: "E dovremo essere cauti anche negli ultimi giorni dell’anno, quando le scuole saranno chiuse. Servirà prudenza da parte di tutti anche per proteggere le scuole". (Rin)