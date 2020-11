Speciale scuola: Vacca (M5s), valutare graduale riapertura, nessun ristoro possibile per studenti danneggiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi aspetto che si faccia una valutazione approfondita, basata sui dati scientifici, per una riapertura graduale delle scuole superiori, che ci sia la maggiore uniformità possibile delle regole in tutta Italia. È già assurda la situazione attuale che vede alcune Regioni con tutte le scuole chiuse, nonostante il Governo abbia indicato altro anche per le zone rosse: credo sia necessario impedire che si perpetrino queste disparità, con disposizioni che confermino che l'istruzione è davvero centrale per tutti". Così Gianluca Vacca, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio, in un'intervista al quotidiano "La Notizia" sulla situazione delle scuole in vista del prossimo Dpcm. "Tenere a casa i ragazzi per mesi, privarli di un percorso didattico regolare e della dimensione sociale rischia di creare danni irreparabili", sottolinea il deputato. "Non si possono considerare le scuole come i centri commerciali. Senza voler sminuire il ruolo dell'economia, non c'è nessun ristoro che possa ripagare i danni che le nuove generazioni porteranno nel loro futuro a causa di questa situazione". (Rin)