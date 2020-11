Speciale scuola: Fassina (Leu), governo resista su sci e Natale, riapra scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo stop agli impianti sciistici è un’ulteriore scelta drammatica, ma è necessaria per sconfiggere la pandemia, come sono necessarie le restrizioni per il Natale. Attenzione: cedere alle comprensibili pressioni dei settori economici e alle inaccettabili posizioni demagogiche di alcuni Presidenti di Regione implica dover ricominciare da capo, con effetti ancora più pesanti sull’economia, oltre che sulla salute". Così, Stefano Fassina, deputato di Liberi e Uguali, nel corso di "Agorà". "I presidenti delle Regioni montane dovrebbero insistere sui ristori economici agli imprenditori e ai lavoratori colpiti, invece di attaccare il governo e scaricarsi della responsabilità di scelte impopolari. La priorità assoluta - spiega Fassina - continua ad essere la scuola: la Dad determina un danno etico e intellettuale, oltre che economico e sociale, irreparabile, a differenza delle perdite di fatturato e di reddito". (Rin)