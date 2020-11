© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli impianti da sci "possono essere ristorati. Ma non c'è ristoro possibile per i ragazzi che non vanno a scuola. Più che di sci, bisogna discutere di un ritorno, rapido e in sicurezza, alle lezioni in presenza. La politica rimetta ordine tra le sue priorità". Lo scrive su Twitter il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. (Rin)