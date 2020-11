Speciale scuola: M5s Lazio, regione garantisca test rapidi e gratuiti a studenti e personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Test diagnostici rapidi e gratuiti con cadenza periodica per la ricerca del virus Sars-Cov-2 su tutti gli studenti, docenti, personale Ata e operatori delle mense scolastiche delle scuole del Lazio. E' l'impegno che i consiglieri regionali M5s del Lazio chiedono al presidente della Regione, Nicola Zingaretti, e a tutta la Giunta con una mozione a prima firma della consigliera 5stelle Gaia Pernarella. "In questo momento così complicato per tutto il Paese è più che mai opportuno un attento monitoraggio soprattutto su chi è stato raggiunto da disposizioni di quarantena domiciliare in quanto contatto stretto di casi positivi. Situazioni per le quali infatti – sottolinea in una nota Pernarella - attualmente non sussiste obbligatorietà di effettuare alcun tipo di test prima del rientro a scuola. E questo nonostante sia dimostrato lo svilupparsi o il perdurare delle condizioni di positività anche oltre quattordici giorni dall'esposizione". (Com)