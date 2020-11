Toscana: Pugnalini, occorre fare di più su pari opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non fermarsi, mantenere sempre alta la guardia, perché la violenza di genere continua a essere sistemica, radicata e trasversale, anche nella nostra Toscana, che pure ha fatto della cultura del rispetto una delle sue più grandi priorità”. Lo ha dichiarato il presidente della commissione pari opportunità in consiglio regionale, Rosanna Pugnalini, nell’approssimarsi della scadenza di mandato: “In occasione della giornata internazionale per il contrasto alla violenza di genere il 25 novembre di ogni anno, e pure in dirittura d’arrivo di questa commissione, non posso che rilevare quanto ancora ci sia da fare". Pugnalini ha aggiunto: "Siamo in una regione in cui il contrasto alla violenza di genere è stato affrontato con programmi e attività solide. Abbiamo una presenza capillare di sportelli di accesso per le vittime, centri antiviolenza, case rifugio. La rete territoriale per la prevenzione è costante e incisiva; da dodici anni, caso unico nel Paese, l’osservatorio sociale regionale, con il contributo di tutti i soggetti della rete, stila un rapporto annuale che permette ai decisori istituzionali di intervenire con precisione. Ma occorre fare ancora di più”. (Ren)