Covid: Bernini (FI), crisi penalizza donne, servono interventi mirati

- La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, in una nota, afferma: "alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne emergono altri gravi elementi di preoccupazione sulla condizione femminile in Italia, ulteriormente penalizzata dall’emergenza Covid. Non solo, infatti, si contano 470 mila occupate in meno rispetto all’anno passato, ma la crisi ha anche provocato l’azzeramento della crescita delle imprese femminili. Non basta dunque intervenire per eliminare le cause culturali e sociali delle violenze, ma è assolutamente necessario anche rimuovere i troppi ostacoli che ancora restano per valorizzare le competenze e la creatività di tante donne in grado di contribuire fattivamente alla crescita del Paese".(Com)