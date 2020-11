Legge Bilancio: Santillo (M5s), per superbonus orizzonte triennale fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'orizzonte triennale è quello più adeguato per il superbonus 110 per cento: solo così questa misura può avere quell'effetto shock per la quale è stata pensata. In particolar modo per gli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento antisismico, la base pluriennale è fondamentale. Pertanto, le rassicurazioni odierne del ministro Patuanelli vanno nella giusta direzione: va fissata già ora la garanzia di copertura all'interno del Recovery plan". Lo afferma, in una nota, il senatore del M5s Agostino Santillo. "Come M5s, stiamo lavorando per ampliare ancora di più la platea, con un occhio di riguardo alle strutture ricettive, e per eliminare ulteriori ostacolo burocratici - sottolinea -. Inoltre ci siamo dati l'obiettivo di inserire nello sgravio fiscale tutti gli interventi legati al recupero, riuso e risparmio delle risorse idriche, oltreché di mitigazione del rischio idrogeologico. Continuiamo a lavorare per dare massima concretezza a questo provvedimento epocale".(com)